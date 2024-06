La réponse de Conor McGregor sur son prochain combat à l’UFC

Après avoir déçu ses fans de MMA avec son retour manqué dans l’octogone de l’UFC, Conor McGregor s’est exprimé sur sa blessure et a évoqué son prochain combat, qui pourrait arriver très bientôt s’il se rétablit rapidement.

Absent de l’octogone depuis ses défaites face à Dustin Poirier en janvier et juillet 2021, cela fait trois ans que Conor McGregor n’a pas combattu. L’athlète irlandais avait pourtant réussi à relancer l’engouement du public concernant son retour avec le combat au sommet programmé à l’UFC 303 contre Michael Chandler. Cependant, n’étant pas à 100 % de ses moyens, il a été contraint de renoncer à affronter le pratiquant d’arts martiaux américain.

Dans une nouvelle interview accordée à l’occasion du Bellator à Dublin, Conor McGregor a accepté de répondre aux questions de Dan Hardy et a affiché sa confiance sur un retour rapide sur le ring. “The Notorious” assure vouloir revenir dès le mois d’août ou septembre de cette année. Il a expliqué que sa blessure à l’orteil cassé est survenue suite à un moment de déconcentration de sa part et que tant qu’il n’est pas à 100 % de ses moyens, aucun combat n’aura lieu.

Les fans de Conor McGregor peuvent encore espérer le revoir dans la cage. L’attente devrait prendre fin dans les prochains mois, dès qu’il sera entièrement remis de sa blessure à l’orteil, qui, selon ses déclarations, est “plus douloureuse qu’une blessure à la jambe” et l’empêche de se placer correctement.

🗣️Conor McGregor says his toe injury is a “nuisance” and compares it against the broken leg he previously suffered:

“It’s very very painful, probably even more painful than the leg”

Also revealed he still can’t put his foot into a shoe

🔗Full interview:https://t.co/obfHOxcAef

— Andy Stevenson (@andyste123) June 23, 2024