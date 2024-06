Francis Ngannou réagit à la rumeur d’une relation avec Kim Kardashian

Kim Kardashian sous le charme de Francis Ngannou ? C’est l’improbable rumeur qui avait fait le tour du web en novembre dernier avant d’être démentie puis relancée par la réaction du combattant camerounais à un tweet de l’ex-femme de Kanye West en mars. L’ancien champion de l’UFC vient de s’expliquer sur cette supposée relation avec la star de télé-réalité pour faire une mise au point très claire.

Kim Kardashian sous le charme de Francis Ngannou ? L’ex-champion UFC met les points sur les i

Dans cet entretien, Francis Ngannou a mis définitivement fin aux rumeurs d’une relation avec Kim Kardashian et a évoqué son retour prochain sur le ring, déterminé à remporter de nouveaux combats. Début 2024, un simple commentaire de Ngannou sur un tweet de Kardashian avait suffi à embraser la toile et à faire naître des rumeurs de couple. Face au journaliste Philippe Simo pour le podcast Investir au Pays, le champion de MMA a été clair : “Kim Kardashian, c’est ton amie ? Non !“.

Ngannou a ensuite expliqué son souhait de préserver sa vie privée : “Les gens n’ont pas besoin de savoir”. Le journaliste a tenté de le faire craquer en lui demandant s’il était célibataire, mais The Predator est resté évasif : “C’est compliqué… je cherchais la bonne réponse”.

Côté sportif, Ngannou se concentre sur son retour après sa défaite par KO face à Anthony Joshua en boxe anglaise. “La suite ? C’est de faire de beaux combats, que ce soit en MMA ou en Boxe… et éventuellement gagner”, a-t-il conclu avec le sourire sur son avenir dans les sports de combat.