“Quand j’entends Koba LaD qui ne connaît pas IAM” s’indigne Soprano

Soprano fait l’éloge de ses compères La Fouine et Sinik ou encore IAM mais fustige la nouvelle génération de rappeurs français sur leur manque de culture musicale en prenant l’exemple de Koba LaD qui avoue ne pas connaitre le célèbre groupe Marseillais avec son album culte “L’école du micro d’argent”.

Soprano a fait son grand retour sur la scène musicale avec son nouvel album “Freedom“. Après une absence de trois ans depuis “Chasseur d’étoiles”, le chanteur marseillais nous offre un opus composé de 12 titres, mêlant messages engagés et rythmes dansants pour toucher un large public. Fidèle à son style unique, Soprano s’entoure d’une belle brochette d’artistes pour ce projet. On retrouve ainsi Nej, Youssoupha, S.Pri Noir, Vacra, et même sa propre fille Luna, pour des collaborations inédites et pleines de fraîcheur.

En promo ce projet, dans une interview accordée pour l’émission Le Code, Soprano a évoqué pourquoi il n’a pas propos vulgaires dans ses textes et ses préoccupations concernant la nouvelle génération de rappeurs français. Le membre des Psy 4 De La Rime regrette le manque de transmission culturelle entre les générations et appelle à un dialogue plus constructif entre les artistes, il déplore le manque de connaissances des rappeurs plus jeunes sur l’histoire du rap et le rôle joué par les pionniers du genre, comme IAM. Il estime que sa génération, avec La Fouine, Sinik et lui-même, n’a pas réussi à transmettre son savoir et sa culture aux artistes suivants.

Soprano reconnaît toutefois que c’est peut-être aussi la faute de sa génération, qui n’a pas fait assez d’efforts pour créer un lien avec les rappeurs plus jeunes. Il trouve inquiétant que des rappeurs comme Koba LaD ne connaissent pas IAM, un groupe qui a joué un rôle crucial dans la popularisation du rap en France dans les années 90.