Bigflo et Oli réagissent à la montée du RN

Après leur soutien à Squeezie contre l’extrême droite, c’est un autre message fort qui vient du cœur de la part de Bigflo et Oli. Les deux rappeurs Toulousains prennent position et lancent un message d’appel à lutter contre le Rassemblement National lors des prochaines élections législatives.

Bigflo et Oli ont récemment pris la parole pour exprimer leur désapprobation envers le Rassemblement National (RN) et encourager les électeurs à faire barrage à ce parti aux élections législatives. Les deux artistes, par leur notoriété et leur capacité à toucher un large public, ont un pouvoir non négligeable pour influencer les opinions ainsi que les comportements en appelant à l’action politique, ils ont donc décidé d’utiliser leur voix pour défendre des valeurs qui leur sont chères.

Le Rassemblement National, parti politique d’extrême droite, suscite depuis plusieurs années des inquiétudes quant à ses positions sur l’immigration, la sécurité, et les droits civiques. Bigflo et Oli ont exprimé leur crainte que ces idées divisent la société française et menacent les valeurs de tolérance et de respect. Dans leur message, les rappeurs ont clairement appelé à une mobilisation générale pour contrer l’influence du RN. Ils ont insisté sur l’importance de rester unis et vigilants face à toute forme de discours, de haine ou de discrimination.

Le plus jeune des deux frères s’est exprimé sur les réseaux, évoquant son enfance multiculturelle et l’importance de sa famille immigrée. Il a encouragé ses fans à voter contre le Rassemblement National, rappelant les valeurs de mixité, de paix et de tolérance défendues par le duo, et soulignant la nécessité de résister aux discours de division du RN. “Je me rappelle du choc et des larmes de mon père en 2002 devant les résultats de Le Pen.”, décrit notamment Oli avant de conclure “J’appelle les gens qui me suivent à aller VOTER et à faire barrage contre le RN qui joue avec le feu, détourne les doutes d’une partie de la population et nourrit la division de notre beau pays”.