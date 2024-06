Bianca Censori : sa métamorphose physique avec Kanye West choque

Kanye West et Bianca Censori : mariage controversé et inquiétude croissante sur l’état de santé de Bianca !

Le couple Kanye West et Bianca Censori fait encore parler d’eux, cette fois-ci pour la perte de poids inquiétante de Bianca. Leurs apparitions publiques, notamment une récente sortie topless à Paris, ont choqué le public et alimenté les rumeurs sur l’influence de Ye sur l’apparence de sa femme avec des tenues osées ainsi qu’une perte de poids alarmante.

Les proches de Bianca Censori de plus en plus inquiets pour elle !

Depuis le début de leur relation, Bianca Censori se distingue par ses tenues vestimentaires audacieuses, souvent à l’origine de critiques et de problèmes avec les autorités. Cependant, c’est sa perte de poids spectaculaire lors de leur récent séjour à Paris qui a le plus suscité l’inquiétude. De nombreux internautes accusent Ye d’être à l’origine de la transformation physique de Bianca, la comparant à Julia Fox, son ex-compagne qui avait également beaucoup maigri durant leur relation. Une source proche du couple a confié au Daily Mail que Kanye aurait la même influence sur Bianca qu’il avait sur Kim Kardashian, en la poussant à adopter un style et une image conformes à sa vision, “La différence est que lorsque Kanye habillait Kim, il était respecté en tant que personne”.

L’entourage de Bianca Censori et les observateurs ont également exprimé une inquiétude face à sa perte de poids et à ses choix vestimentaires radicaux. Ils craignent qu’elle ne soit sous l’emprise de Kanye et qu’elle ne prenne pas conscience des conséquences de ses actes. “Sa famille et ses amis sont mortifiés. Parce que la situation ne fait qu’empirer.”, a expliqué un proche au média britannique le Daily Mail en assurant que les parents de la jeune femme sont indignés et en accusant Ye d’avoir le contrôle sur elle.

La relation entre Kanye West et Bianca Censori continue de susciter la controverse et l’inquiétude. La perte de poids de Bianca et ses dernières tenues lors de ses sorties à Paris soulèvent encore des questions sur la dynamique de leur couple et son bien-être.