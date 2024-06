Voici pourquoi Soprano n’a pas de propos vulgaires dans ses textes

Après avoir évoqué un possible retour sur scène des Psy 4 De La Rime, Soprano vient de sortir son nouvel album “Freedom” le 21 juin et s’est confié sur ses choix musicaux ainsi que ses projets. Lors d’une interview dans “Le Code” de Mehdi Maïzi, le chanteur marseillais a notamment évoqué son absence de vulgarité dans ses textes.

Soprano justifie sa direction artistique pour expliquer le choix de ses paroles !

Face aux questions sur son style musical, Soprano a tenu à clarifier les motivations derrière ses choix. Il a d’abord souligné que sa participation aux Enfoirés ne signifie pas nécessairement qu’il fait de la variété, ni que son absence de gros mots est uniquement une stratégie commerciale pour toucher un plus large public. Le membre des Psy 4 De La Rime a ensuite expliqué que ses convictions religieuses et familiales jouent un rôle important dans sa musique. “Si tu me poses la question de savoir pourquoi je ne suis pas vulgaire ? Parce qu’il y a ma mère qui écoute. Je suis musulman. Je ne peux pas faire mes cinq prières et d’un coup, tu entends dans mes couplets : ‘va ni*uer ta mère. Va ni*uer…’. Je ne peux pas le faire. C’est dans mes principes. C’est pas pour vendre plus de disques“, a-t-il affirmé.

Soprano a également insisté sur le fait que son engagement aux Enfoirés n’est pas motivé par des raisons commerciales. “Si je vais aux Enfoirés, c’est pour donner à manger, pour de vrai, aux gens. C’est pas vendre des disques. J’en vends plus que ceux qui sont sur scène“. Par ailleurs, le rappeur a évoqué le film qu’il est en train de tourner et a abordé la perception du rap par les jeunes enfants.

Cette interview inédite avec Mehdi Maïzi permet de mieux comprendre les inspirations et les valeurs qui guident Soprano dans sa musique et ses engagements.