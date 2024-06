“Ma petite C1, elle est fracassée”, voici pourquoi Soprano n’aime pas le luxe

Soprano se confie sur son style de vie !

Soprano a fait son grand retour ce vendredi 21 juin avec la sortie de son huitième album studio, intitulé “Freedom”. Pour célébrer la fête de la musique et la sortie de ce nouvel opus, le rappeur marseillais a accordé une interview à RTL dans laquelle il s’est notamment livré sur son mode de vie et son rapport aux marques de luxe.

Fort du succès de ses précédents projets, Soprano a choisi de s’affranchir des conventions pour “Freedom”. Cet album, empreint de liberté et d’authenticité, est marqué par la présence de nombreux artistes talentueux, tels que sa fille Luna, le phénomène R&B Nej’, Vacra, S.Pri Noir ou encore Youssoupha, qui a largement contribué à la création de l’album.

Un rappeur authentique et proche de son public

Lors de son interview sur RTL, Soprano a évoqué son quotidien et son rapport au luxe. Interrogé sur sa vie privée, le rappeur marseillais a expliqué ne pas se sentir à l’aise avec les marques ostentatoires : “J’ai essayé de faire comme beaucoup, de mettre du Louis Vuitton… mais je n’arrive pas. Ce n’est pas mon truc, je suis mal à l’aise”, confesse-t-il avant de révéler, rouler à Marseille en C1. “Ma voiture, c’est une petite C1, elle est fracassée. Je suis plus à l’aise comme ça parce que ma voiture, ça m’amène d’un point A à un point B. Cela ne veut pas dire que je n’aime pas les belles voitures”, décrit-il.

Soprano a conclu avec un autre exemple, celui de sa montre, “c’est un collègue qui me l’a offerte. Ce n’est pas une Rolex. Dans l’imaginaire des gens, une star, c’est quelqu’un qui montre un peu ses revenus. (…) Quand je vais faire mes courses, je commence à parler avec tout le monde. Tout le monde me passe sa famille.”. Cette authenticité et cette proximité avec son public sont sans aucun doute l’une des clés de son succès. L’artiste marseillais n’a pas peur de se dévoiler et de partager ses réflexions avec ses fans, ce qui crée un lien unique et indéfectible entre lui et son public.