Chris Brown fait involontairement un geste trop osé sur scène

Chris Brown a offert un spectacle mémorable à ses fans canadiens, mais pas forcément pour les raisons attendues ! Le chanteur a fait maladroitement un show osé à Toronto avec sa descente en cascade attaché à un harnais, la séquence dévoile presque trop de choses !

Chris Brown a choqué les spectateurs !

Lors de son concert à Toronto, Chris Brown a réalisé une cascade impressionnante en se suspendant dans les airs. Cependant, un détail particulier a attiré l’attention du public, son entrejambe était compressé et a laissé peu place au doute sur son anatomie en raison du harnais de sécurité qu’il portait, la scène a suscité un certain malaise dans la foule. Des photos et vidéos de la performance ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, provoquant une vague de réactions mitigées. Certains fans ont été choqués, tandis que d’autres ont plaisanté sur la situation.

Cet incident n’est pas le seul couac de la tournée de Chris Brown. Lors d’un récent concert dans le New Jersey, le chanteur a été victime d’un problème technique alors qu’il interprétait un titre suspendu à un câble. Le câble s’est bloqué, le laissant bloqué en l’air pendant plusieurs minutes. Malgré ces incidents, la tournée de l’artiste semble connaître un franc succès. Le chanteur continue d’enchaîner les concerts à guichets fermés, prouvant qu’il reste une figure populaire de la musique malgré son passé controversé.

Sur le même sujet : Booba allume Kanye West et valide la grossièreté de Chris Brown