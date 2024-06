Katy Perry accusée de copier le style osé de Bianca Censori, la femme de Kanye West

Après Kim Kardashian, c’est Katy Perry qui se retrouve accusée d’avoir repris le style provocateur de Bianca Censori pour une tenue vestimentaire tout aussi osée que la femme de Kanye West affiche depuis plusieurs mois en public.

Katy Perry fait sensation à Paris

Vêtue d’un manteau de fourrure très décolleté et ne portant rien en dessous, Katy Perry a attiré tous les regards lors de son arrivée au défilé Balenciaga à Paris mercredi dernier (comme le démontre la vidéo ici). Cette apparition audacieuse à la Haute Couture Fashion Week a suscité un vif émoi, mais pas pour les raisons que la chanteuse de 39 ans aurait espérées. De nombreux fans ont rapidement accusé cette dernière de copier le style controversé de Bianca Censori, l’épouse de Kanye West, connue pour ses tenues résolument indécent. Les critiques fusent, certains qualifiant le look de “peu original” et d’“ennuyeux”, tandis que d’autres remettent en question les motivations de la chanteuse.

“Tout le monde copie Bianca !”, s’exclame un internaute. “C’est tellement peu original et ennuyeux de copier une tendance existante.”. Un autre commente : “Désolée Katy, mais Bianca a déjà fait ça.”. Les comparaisons ne s’arrêtent pas là. Certains critiques ont également souligné la similitude avec l’influence exercée par Kanye West sur le style de son ex-femme, Kim Kardashian. “C’est triste de voir ces femmes s’accrocher à un monde perverti pour rester sous les projecteurs”, déplore un autre internaute ou encore “La valeur d’une personne ne se résume pas à son corps !”.

Bianca Censori, dont le style vestimentaire audacieux fait débat depuis son union avec Ye, semble s’imposer comme une référence en matière de mode. Son choix de porter un ensemble ultra-révélateur, composé de bretelles style bandage ne couvrant que ses tétons, a marqué les esprits et alimente les discussions. Certains ont évoqué des similitudes avec la relation tumultueuse qu’il entretenait avec Kim Kardashian, où Kanye aurait exercé une influence considérable sur ses choix vestimentaires.