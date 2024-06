La réponse de Cédric Doumbé pour un combat à l’UFC

Provoqué par Michael Venom Page pour en découdre dans la cage de l’UFC, Cédric Doumbé n’a pas manqué de réagir à ce défi en ouvrant la porte à un combat contre l’athlète britannique dans la plus prestigieuse des ligues de MMA.

L’énigmatique réaction de Cédric Doumbé au défi de Michael Venom Page !

Michael “Venom” Page, ancienne star du Bellator, a réitéré son souhait de combattre Cédric Doumbé, un duel qui semblait pourtant s’éloigner avec la signature de l’Anglais à l’UFC. Ce combat potentiel entre deux poids welters talentueux aurait pu avoir lieu au PFL, mais les choix de carrière des deux hommes en ont décidé autrement, sauf que le premier nommé vient de réaffirmer son souhait de se battre avec le combattant franco-camerounais.

En effet, le nouveau showman de l’UFC Michael « Venom » vient de le proclamer, il donne rendez-vous à Cédric Doumbé et se dit prêt à l’affronter si ce dernier rejoint à l’UFC. Malgré sa signature à l’UFC, Michael Page ne perd pas espoir de se confronter avec Doumbé et a déclaré ouvertement au micro de RMC Sport : “Si Doumbé vient à l’UFC, continue de performer… je suis là à 100%“. L’Anglais est convaincu du talent du Français et veut le voir évoluer dans la célèbre organisation américaine.

La probabilité d’un tel scénario semble mince. Cédric Doumbé, bien installé au PFL où il est bien rémunéré, n’a pas montré d’intérêt pour un changement d’organisation et dont une revanche contre Baki est toujours d’actualité. De son côté, Michael Page semble sur une bonne lancée à l’UFC et pourrait se diriger vers d’autres combats plus importants pour sa carrière, sauf que The Best a surpris tout le monde avec sa réaction à la déclaration du combattant Anglais sur Twitter en publiant une image de lui prêt à se battre dans la cage en réponse à la vidéo de l’interview.

Cette réaction a immédiatement suscité l’engouement des fans de MMA pour ce combat de rêve assez improbable pour le moment.