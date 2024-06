Ciryl Gane : la réaction sans mâcher ses mots sur son absence à l’UFC

Ciryl Gane, figure emblématique du MMA français, exprime son impatience de retrouver l’octogone de l’UFC. Malgré un entraînement intense, il se retrouve confronté à un manque de propositions de combats de la part de l’organisation. Cette inactivité forcée suscite des interrogations.

Ciryl Gane le proclame ouvertement, il veut combattre à l’UFC Paris 3

La situation est d’autant plus complexe que la catégorie des poids lourds de l’UFC, le champion Jon Jones est de retour de blessure, tandis que le champion intérimaire Tom Aspinall s’apprête à défendre son titre et dans ce contexte, Ciryl Gane peine à trouver un adversaire potentiel, il voit son retour à la compétition retardé. Loin de se laisser décourager, Gane maintient un rythme d’entraînement soutenu, effectuant deux à trois séances par jour. Il affiche une détermination sans faille et réaffirme son ambition de briller à nouveau dans l’octogone. “J’ai pas envie d’attendre“, confie-t-il, soulignant son désir de retrouver la cage de l’UFC en ajoutant, à propos de ses envies, “en espérant que ça va pousser l’UFC à me trouver un combat. Jon Jones et Tom Aspinall”.

Selon certaines sources, Ciryl Gane pourrait faire son retour à l’UFC lors de l’événement UFC Paris prévu le 28 septembre. L’adversaire n’est pas encore connu, mais ce combat serait l’occasion pour le “Bon Gamin” de renouer avec la victoire devant son public, une rumeur qu’il a confirmée lors de son passage dans l’émission Hot Ones diffusée sur Canal Plus en assurant vouloir revenir dans l’octogone à l’UFC Paris 3, “je serai à nouveau disponible pour l’UFC Paris en septembre“ a-t-il annoncé.

En attendant l’officialisation de son prochain combat, Ciryl Gane tient à rassurer ses fans. Son message est clair : il n’a pas renoncé à ses rêves et compte bien prouver qu’il est toujours l’un des meilleurs combattants de sa catégorie.