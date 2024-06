Aya Nakamura vs Kalash : un gros clash éclate

Aya Nakamura et Kalash se sont embrouillés publiquement sur Twitter ce jeudi soir au sujet de la sortie d’un morceau en commun. Le deux artistes ont visiblement enregistré un featuring mais la chanteuse ne souhaite pas que le titre ne sorte au contraire du rappeur qui lui veut absolument dévoiler le single.

Le ton est rapidement monté dans la soirée avec plusieurs échanges controversés entre les deux interprètes comme la divulgation de captures d’écran de messages privés entre eux sur la préparation d’une collaboration. L’actuel chanteuse française la plus écoutée dans le monde ne valide pas la chanson et s’oppose fermement à sa diffusion. Après plusieurs échanges, elle a supprimé ses tweets alors que le vainqueur de la Flamme du morceau caribéen de l’année a affirmé son intention de ne pas tenir compte de ce refus.

Aya Nakamura et Kalash se chauffent de façon virulente sur les réseaux !

“J’ai déjà dit non poliment. Toi, tu vas mettre des extraits sur Internet ? C’est forcé hein ! Y’a pas de son, il a craqué lui“ a tout d’abord déclaré Aya Nakamura suite à un tweet annonçant l’enregistrement d’un titre avec Kalash en publiant leur conversation où elle demande au rappeur français originaire de Martinique de pas “harceler ses copines”, elle assure ne plus vouloir réaliser un morceau en commun et enfin lui demande de se reprendre, “j’ai l’impression que tu ne vas pas bien mentalement“.

“C’est le oinj de Maluma qui te fait croire que t’es celle que t’es pas ma belle ? Je le fais fuiter comme jamais, tu vas rien faire à part battre tes cils” réplique Kalash avant d’assurer que le featuring est lourd et il déplore qu’elle ait révélé leur discussion privée, “Le son est lourd, mais ne crois pas que tu es une ouf avec moi, si tu veux leak des discussions je leak pourquoi tu as été vexée vraiment”. Aya Nakamura s’est ensuite empressée de tout supprimer avant que Kalash ne réaffirme ses intentions de publier le single très rapidement, “Le son arrive, kiffez“. “Moi, je comprends par la musique, c’est censé se faire dans le respect : Vous avez 4 mesures de ma voix (…) Pourtant je respecte de ouf son taff, mais aaarh”, ajoute-t-elle ensuite.

“Je suis tout ce que tu veux mon cher… Mais le son ne sortira jamais. Bonne soirée” conclut Aya Nakamura. “C’est mieux de rester courtois, crois-moi” répond Kalash puis poursuit, “T’as pas envie que je te montre mes échanges avec Fatou crois moi” et “C’est plus intelligent de supprimer ce genre de tweet, car si on part sur ce terrain, il n’y aura pas assez d’être humain pour compter les grains de sable de la plage Nakamura”.

Malgré la ferme opposition d’Aya Nakamura, Kalash est donc clairement déterminé à sortir le titre de leur collaboration qui devrait arriver très bientôt alors que certains fans les accusent d’avoir tout manigancé pour faire le buzz avant la parution de ce morceau.

Article en lien : Booba recale Aya Nakamura et révèle leur discussion privée

🚨🚨 KALASH x AYA NAKAMURA Un featuring a été enregistré ! pic.twitter.com/bjTiVzFyD3 — RAPLUME (@raplume) June 27, 2024

C’est le oinj de Maluma qui te fait croire que t’es celle que t’es pas ma belle ? Jle fait fuiter comme jamais tu vas rien faire a part battre tes cils https://t.co/l4FHqQodkO — KALASH (@kalash972) June 27, 2024

Le son est lourd mais crois pas que t’es une Ouf avec moi , si tu veux leak des discussions je leak POURQUOI T AS ETE VEXEE vraiment 🦃 https://t.co/l4FHqQodkO — KALASH (@kalash972) June 27, 2024

Le son arrive , kiffez 🫶🏾🌓 pic.twitter.com/ZkvpHXvCke — KALASH (@kalash972) June 27, 2024

C’est mieux de rester courtois, crois moi 😉 https://t.co/7aVCGWFmHe — KALASH (@kalash972) June 27, 2024