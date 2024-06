Le Rap Français devrait profiter des nouvelles règles de comptage des streams

Alors que les rappeurs français dominent régulièrement les charts en France grâce aux chiffres de ventes comptabilisés sur les plateformes de streaming, comme le prouvent les records de certifications des singles d’or de Jul et Ninho, le SNEP opère un changement important dans le comptage des streams, susceptible de profiter davantage au rap français.

Les classements des meilleures ventes de musique évoluent !

En effet, après avoir réduit le nombre de ventes par écoute il y a quelques années (en 2018), le Syndicat National de l’Edition Phonographique (SNEP) revient partiellement sur sa décision et ajuste de nouveau sa méthode de comptage des streams. Cette modification concerne spécifiquement la cumulation des streams “gratuits” (freemium, ou streaming financé par la publicité) : dès le 1er juillet 2024, 7 streams gratuits seront désormais équivalents à 1 stream payant.

Cette mesure devrait avoir un impact positif notable sur les ventes d’albums et de singles en France, notamment pour les artistes rap. En s’alignant sur les pratiques d’autres pays européens en matière de comptage des streams sur les plateformes de streaming, le SNEP vise à refléter plus fidèlement la popularité réelle des artistes et des genres musicaux.

Ce changement devrait ainsi favoriser les artistes qui génèrent un grand nombre d’écoutes gratuites sur les plateformes de streaming, ce qui est particulièrement le cas pour les rappeurs en France.

En résumé, l’augmentation de la valeur des streams gratuits devrait stimuler les ventes de musique en France, en particulier pour le rap, genre musical très populaire sur les plateformes de streaming.