Jul et Laeticia Hallyday, c’est fait !

La rencontre est improbable ! En marge de son concert dans la discothèque l’Amnésia au Cap d’Agde, Jul a retrouvé Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy qui profitent de vacances ensoleillées dans le sud de la France. Ils ont immortalisé le moment en photo.

Jul et Laeticia Hallyday réunis !

Laeticia, Jade et Joy Hallyday ont passé une soirée endiablée à L’Amnesia, où se produisait le rappeur marseillais Jul ce dimanche 30 Juin 2024. L’occasion pour Jade de partager sur Instagram une photo d’elle, de sa sœur et de leur mère aux côtés de l’artiste. À cette occasion, l’OVNI du rap français a fait salle comble dans la célèbre boite de nuit devant une foule en délire avec ambiance de folie, il a fait le show toute la nuit en interprétant ses plus grands tubes.

Jul a également profité de ce moment pour capter des images de son spectacle afin de tourner le clip de son dernier single « Holà Que Tal ?« . La famille a aussi fêté l’anniversaire de la grand-mère de Laeticia, Elyette Boudou lors d’un repas festif. Ces vacances ont été l’occasion pour Laeticia Hallyday de se ressourcer en famille et de partager des moments complices avec ses filles comme le démontrent les images relayées par Jade sur son compte Instagram, cette dernière a aussi été ravie de passer un moment avec le célèbre rappeur Marseillais. Des instants précieux qu’elle n’a pas manqué de partager avec ses abonnés sur ses réseaux.