Drake perd 300 000 dollars à cause de Messi

L’Argentine se moque de Drake après son pari raté !

Période compliquée pour Drake avec ses paris sportifs, le rappeur canadien a perdu 300 000 dollars la nuit dernière après avoir misé sur la victoire du Canada contre l’Argentine en Copa América.

L’Argentine n’a pas manqué de tacler Drake après sa défaite sur un pari de 300 000 dollars. Le Canada, son pays d’origine, s’est incliné face aux champions en titre mardi soir en demi-finale de la Copa América. Pour célébrer leur victoire, l’Argentine a envoyé un message subtil à Drake en utilisant le titre d’une chanson de son rival, Kendrick Lamar. Drake avait publié une capture d’écran de son pari sur Instagram. S’il avait gagné, il aurait remporté 2,88 millions de dollars grâce à la victoire canadienne. Mais les buts de Julián Álvarez et Lionel Messi ont propulsé l’Argentine vers sa quatrième finale en cinq éditions.

Les champions du monde ont répondu à la publication de Drake par une photo accompagnée de la légende « Not Like Us« . Ce titre fait référence à une chanson de diss-track sortie par Kendrick Lamar en mai dernier et qui critiquait le musicien canadien. Le morceau a été streamé près d’un demi-milliard de fois sur Spotify et le clip cumule plus de 115 millions de visionnages sur YouTube, ce single fait suite à l’échange de plusieurs titres solo entre les deux rappeurs dans lesquels ils se moquent l’un de l’autre.

L’Argentine, en quête d’un 16ème titre record en Copa América, affrontera l’Uruguay ou la Colombie en finale dimanche prochain.