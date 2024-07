Gims se dit meilleur rappeur français et révèle pourquoi

Gims se proclame « meilleur rappeur français de tous les temps ».

Dans une interview récente avec Loris Giuliano, Gims a fait une déclaration audacieuse : il se considère comme le meilleur rappeur français de tous les temps.

Pour justifier son affirmation, Gims met en avant ses textes et ses punchlines, qu’il juge supérieurs à ceux de ses concurrents. Il souligne également son succès commercial, avec quatre albums vendus à plus d’un million d’exemplaires chacun, un exploit qu’il a réalisé sans l’aide du streaming, qui n’était pas encore populaire à l’époque.

La déclaration de Gims a suscité des réactions mitigées. Certains fans le soutiennent, tandis que d’autres remettent en question son affirmation.

Quoi qu’il en soit, il est indéniable que Gims est l’un des rappeurs français les plus populaires et les plus influents de sa génération. Son talent et son travail acharné lui ont permis de se hisser au sommet du rap français, et il est certain de continuer à faire parler de lui pendant de nombreuses années.