50 Cent : un de ses plus grands tubes explose grâce à Trump

Il y a quelques jours, Donald Trump a subi une tentative d’assassinat à l’occasion d’un rassemblement politique en Pennsylvanie. L’ancien président en campagne pour la prochaine élection présidentielle a été blessé à l’oreille, une personne présente dans le public est décédée, touché par une balle ciblant l’homme politique. Suite à ce drame, le hit « Many Men » de 50 Cent cartonne sur les plateformes de streaming.

Les paroles de 50 Cent raisonnent dans le drame vécu par Trump !

Le morceau Many Men (Wish Death) paru en 2003 sur l’album Get Rich Or Die Tryin’ produit par Darrell “Digga” Branch, Eminem & Luis Resto est un des titres cultes de la discographie de 50 Cent. Le rappeur américain y narre ce qu’il a vécu lorsqu’il a failli mourir touché par plusieurs balles dans une tentative de meurtre en 2000. En deux deux jours seulement, du samedi 13 et le lundi 15 juillet, le single a cumulé plus de 2,2 millions de streams rein qu’aux États-Unis pour un total de 2 000 ventes sur cette période.

Après l’échec de l’assassinat de Donald Trump, 50 Cent a fait le lien entre son projet Rich Or Die Tryin’ et cet incident en relayant sur ses réseaux le visuel de cet opus avec le visage de l’homme politique sur la pochette de l’album à la place du sien. « Beaucoup d’hommes me souhaitent la mort/ J’ai du sang dans les yeux et je ne vois rien/ J’essaie d’être ce que je suis destiné à être/ Ils essaient de m’enlever la vie », rappe Fifty dans le titre Many Men, des mots qui trouvent écho avec cette tentative d’homicide par balle contre le célèbre milliardaire américain, c’est également l’occasion de découvrir pour les plus jeunes ou de redécouvrir ce classique du chanteur.