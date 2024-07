Booba humilie le physique d’Aya Nakamura

Booba s’attaque à la publicité d’Aya Nakamura pour Lancôme avec des critiques acerbes et accusations de retouches excessives en sortant une ancienne photo d’archives valorisante de la chanteuse français qu’il provoque régulièrement depuis ces derniers mois.

Booba ridiculise le physique d’Aya Nakamura avec une photo compromettante !

Aya Nakamura fait sensation sur la scène musicale avec ses succès devant la chanteuse française la plus écoutée au monde, mais également dans le monde du marketing avec sa collaboration pour Lancôme. Sa notoriété grandissante est indéniable avec plus de six milliards de streams à son actif sur Spotify, cela lui a en effet valu de rejoindre le cercle prestigieux des égéries Lancôme, aux côtés de stars comme Zendaya. « Je suis admirative du talent et de l’audace artistique d’Aya Nakamura que je suis depuis longtemps. Elle est un modèle inspirant pour toute une génération, et je suis ravie de l’accueillir au sein de la famille Lancôme », avait confié Françoise Lehmann, présidente internationale de la marque, sur leur connexion, avant que Booba ne réagisse à la campagne publicitaire mise en place.

Récemment, des affiches grand format de la campagne publicitaire ont été déployées dans les aéroports français. Cependant, cette initiative n’a pas manqué de susciter des critiques acerbes, notamment de la part du rappeur Booba. Le natif du 92 a partagé une vidéo dans laquelle il s’en prend à la campagne. « Non mais c’est l’abus frère« , lâche-t-il en filmant l’affiche dans une story. Il poursuit en comparant deux photos d’Aya Nakamura, suggérant que des retouches excessives ont été effectuées sur la photo publicitaire.

Les critiques de Booba portent essentiellement sur le traitement excessif de l’image d’Aya Nakamura. Il estime que les retouches altèrent considérablement l’apparence de la chanteuse, la rendant méconnaissable et éloignée de la réalité, en faisant la comparaison avec une vieille photo de l’interprète de Djadja avant d’être connue sur laquelle elle apparait totalement différante de son visage actuelle. Cette transformation, selon lui, s’apparente à une forme de tromperie envers les consommateurs, qui achètent un produit en se basant sur une image idéalisée et non sur la réalité.