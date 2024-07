Maes : Les locaux du DVM Show incendiés avant son émission

Le média Cerfia a révélé hier soir que les locaux de l’émission phare du rap français du moment, le DVM Show ont été incendiés avant la diffusion de l’émission. Le rappeur Maes et l’équipe du DVM Show ont toutefois pu assurer la diffusion du programme, car ils s’étaient délocalisés exceptionnellement au Maroc.

Le studio du DVM Show en feu avant l’émission avec Maes !

Aucune information n’a circulé pour le moment sur cet incident, une vidéo publiée sur les réseaux dévoilent l’entrée du studio en feu avant qu’il ne soit maitrisé par les pompiers, « Les locaux du DVM Show ont été brûlés. L’équipe est actuellement au Maroc pour un show avec Maes. », décrit le média sans donner d’autres indications. Cela survient alors que le rappeur Sevranais vient de publier son nouvel album nommé « La vie continue ».

Après avoir fait patienter ses fans pendant plusieurs mois avec deux EP, Maes a en effet enfin lâché son nouvel opus tant attendu : « LVC ». Un opus riche en punchlines percutantes et en réflexions profondes. L’album comporte 15 titres avec 3 invités, Ninho, PLK et enfin Werenoi. Pour en assurer la promotion, il était de passage ce jeudi dans le DVM Show, l’émission diffusée depuis le Maroc d’où il est originaire a réuni des milliers d’internautes en direct sur Twitch. Le rappeur a interprété des exclusivités ou encore son tube « Madrina » en featuring avec Booba ainsi que ses plus grands classiques.

Pour le moment, l’équipe du DVM Show n’a pas communiqué sur cette information, l’incident pourrait avoir un lien avec les problèmes de Maes et ses anciens associés. Depuis plusieurs mois, l’artiste s’est exilé à Dubai pour éviter des représailles selon les rumeurs, il serait même recherché à Sevran d’après les révélations de son rival Booba. Avant son départ aux Émirats, des véhicules ont été brûlés par des jaloux de sa cité lors du tournage d’un clip.