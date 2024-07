Kanye West fait face à une nouvelle polémique

C’un nouveau procès pourrait avoir un impact significatif sur la carrière de Kanye West ou encore l’industrie musicale et les pratiques d’utilisation des samples.

Kanye West accusé de violation de droits d’auteur pour « Donda »‘suite de nouvelles accusations de violation de droits d’auteur planent sur lui. Cette fois, c’est son album « Donda » sorti en 2021 qui est au cœur du litige.

Kanye West encore attaqué en justice

DJ Khalil et trois autres musiciens l’accusent d’avoir utilisé sans autorisation leur travail dans les morceaux « Moon » et « Hurricane ». Ils affirment que leur collaboration sur des idées musicales en 2018, incluses dans un pack d’instrumentales payant, n’a pas donné lieu à l’autorisation d’utiliser leur création.

La situation est complexe. West a crédité les musiciens comme auteurs-compositeurs et producteurs sur les titres, ce qui pourrait être interprété comme une reconnaissance de leur contribution.

Néanmoins, les plaignants soulignent l’importance du respect des droits des artistes et affirment que « Moon » et « Hurricane » ont généré plus de 15 millions de dollars en streaming, sans compter les ventes de merchandising.

Cette affaire s’ajoute à d’autres problèmes juridiques pour West. Il a déjà dû régler un litige avec les ayants droit de Donna Summer et est en conflit avec Ozzy Osbourne concernant des samples.