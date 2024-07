Damso : triste nouvelle confirmée, « c’est terminé »

L’ancien compère de Booba et ex-membre du 92i, Damso tire sa révérence ! C’est acté, « BEYAH » sera son dernier album, une page se tourne pour le rappeur belge, comme pressenti précédemment, il a confirmé vouloir prendre sa retraite musicale très prochainement.

Le rideau va tomber sur la carrière de Damso. Le rappeur belge a annoncé que son ultime album, « BEYAH », prévu pour 2025, sera son dernier. C’est dans son dernier post Instagram qu’il a fait cette révélation, marquant ainsi la fin d’une ère pour le monde du rap francophone.

La triste décision mûrement réfléchie de Damso prêt à partir !

Cette décision n’est pas une surprise pour ceux qui suivent la carrière de Damso. Il avait déjà évoqué par le passé son envie de faire une pause et de se consacrer à d’autres projets, notamment des voyages en camping-car et de la création musicale en toute tranquillité. Malgré la fin imminente de sa carrière, Dems ne compte pas faire les choses à moitié pour son dernier album. Il a promis à ses fans un opus qui va « secouer le game », fruit d’un travail acharné et d’une détermination sans faille.

Même s’il se retire de la scène musicale, l’impact de Damso sur le rap francophone restera indéniable. Ses albums à succès, ses textes percutants et son flow inimitable ont marqué toute une génération d’artistes et de fans. « J’ai atteint le niveau que je voulais musicalement, je peux enfin passer à autre chose. Ma thérapie musicale est terminée, j’ai guéri », a-t-il confié.

Avec « BEYAH », Damso s’apprête donc à livrer un ultime chef-d’œuvre, une conclusion grandiose à une carrière riche et mouvementée. Nul doute que cet album sera un événement incontournable pour tous les amateurs de rap.