Gato adresse un message fort à Booba

Gato exprime sa gratitude envers Booba à l’occasion de la sortie de son nouvel EP dans message très touchant qui ne devrait pas laisser indifférent le fondateur du 92i.

Gato clame haut et fort son respect envers Booba !

Gato a dédié un hommage appuyé à Booba sur les réseaux sociaux pour son soutien indéfectible lors de ces dernières années. Le rappeur haïtien a déclaré que B2O l’a « sorti de la boue », l’a « mis sur scène », l’a « fait sortir de prison en France » et a même « payé ses frais d’avocat ».

Ces propos soulignent l’amitié de longue date entre les deux artistes, qui collaborent régulièrement depuis des années et fait suite à l’actualité de Gato, celui-ci a récemment dévoilé son nouvel EP « P », un projet de 7 titres sans featuring. Cette reconnaissance publique témoigne de l’impact profond que Booba a eu sur la carrière et l’évolution de Gato dans son écurie du 92i ou encore de son influence dans le rap en inspirant des artistes depuis plus de 25 ans.

Gato avait également été incarcéré en France avec le Booba en 2018 pour des faits de violence suite à la rixe contre l’équipe de Kaaris au mois de cette année-là survenue à l’aéroport d’Orly. Les deux hommes ont aussi collaboré ensemble à plusieurs reprises.