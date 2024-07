PNL pulvérise les records avec Deux Frères

Le projet Deux Frères continue de battre des records, 5 ans après sa sortie, l’album de PNL continue marque encore un peu plus l’histoire du rap français.

Avec six titres dépassant les 100 millions d’écoutes sur Spotify, Deux Frères devient le premier album français à franchir ce cap. Le morceau « Au DD » est le plus streamé avec 214 millions d’écoutes, suivi de « Deux Frères » (171 millions) et « À l’ammoniaque ». Malgré la discrétion du duo, leur influence reste intacte.

PNL est considéré comme l’un des groupes les plus influents du rap français, ayant marqué une génération entière avec leur musique. Leur base de fans reste fidèle, attendant patiemment leur retour.

Ces nouveaux records témoignent de la popularité durable de PNL et de leur impact sur la scène musicale française.