Booba met un coup de pression à DemDem, la compagne de Gims

Guerre des nerfs et message énigmatique, Booba s’attaque encore à Demdem, la femme de Gims qu’il a dans la ligne de mire depuis quelques mois, comme le révèle son couplet du morceau « Dolce Camara » avec la pique « On les aime fraiches, bien michtos, qui savent accueillir comme Demdem ».

Le clash entre Booba et Gims, qui couvait depuis plusieurs années, a pris une nouvelle ampleur ces derniers temps. Le Duc de Boulogne ne cesse de tacler la compagne de son rival sur les réseaux et vient même de s’en prendre directement à elle pour lui mettre un gros coup de pression dans un message provocateur assez énigmatique.

Booba passe un message DemDem !

Par le passé, tout a éclaté lorsque Booba a partagé des informations sur une supposée maitresse de Gims, depuis il s’est décidé à s’en prend à Demdem qui avait notamment dénoncer le harcèlement à son encontre de B2O avant de jubiler de son bannissement d’Instagram avec son profil avec plus de 5 millions d’abonnés. Depuis, le fondateur n’a aucune pitié, ni répit pour provoquer la jeune femme.

« Courage, on est derrière toi. Commence à faire tes valises. On va te laisser un peu de temps. », a averti Booba dans un récent tweet avec une photo de Demdem peu flatteuse, puis il poursuit, « Nom de code ‘L’appartement à Courbevoie est trop petit et le parking n’est pas safe.' ». Kopp lui suggérerait-il de quitter son mari ? En tout cas, il enchaine les menaces envers la femme de Gims.

Les intentions de Booba restent floues, mais ses propos contre Demdem ne font qu’aggraver le climat de tension avec Gims et les deux rappeurs ne semblent avoir aucune limite, et l’on se demande jusqu’où l’auteur d’Ultra est prêt à aller dans cette embrouille.