50 Cent ridiculise Rick Ross

50 Cent se moque de Rick Ross et pour l’instant, il n’y a pas de réaction de la part de Rozay. Reste à savoir s’il répondra à cette nouvelle provocation et comment.

La rivalité entre les rappeurs 50 Cent et Rick Ross n’est pas près de s’apaiser. Fifty a profité de son concert au Canada dans la ville de Toronto le 20 juillet pour lancer une nouvelle pique à son rival, suite à l’altercation que ce dernier a subie à Vancouver le mois dernier.

50 Cent continue de chambrer ouvertement Rick Ross

S’adressant à la foule en liesse, 50 Cent a déclaré : « Je veux prendre le temps de vous remercier de m’avoir fait me sentir chez moi. Parce que certains d’entre vous ont botté le cul de Rick Ross« . Cette phrase fait référence à une bagarre dans laquelle le boss label Maybach Music s’est retrouvé impliqué lors du festival de musique Ignite à Vancouver, après avoir diffusé le morceau « Not Like Us » de Kendrick Lamar, dans la ville natale de Drake. Des fans de Drizzy auraient alors agressé Rick Ross et son garde du corps.

50 Cent, qui n’a jamais manqué une occasion de tacler les autres rappeurs avec qui il est en conflit, n’a pas pu s’empêcher de tourner cette altercation en dérision. Dans une vidéo postée sur les réseaux, il a ironisé sur la situation, déclarant : « Je viens de voir quelque chose d’assez triste qui s’est déroulé au Canada, je voudrais dire à tout le monde que j’espère que le frérot est rentré chez lui sain et sauf ». La pique de Fifty ne s’est pas arrêtée là. Lors de son concert à Toronto, il a été rejoint par Drake, avec qui il partage une inimitié envers Rick Ross. Ensemble, ils ont interprété « Push Up« , un morceau du Canadien dans lequel il tacle Rozay.