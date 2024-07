La drôle de réaction de Dadi déçu de la victoire de Youssef Swatt’s

Dadi réagit avec humour pour exprimer sa déception d’avoir échoué aussi proche du but suite au triomphe de son rival dans Nouvelle École, en finale du concours, Youssef Swatt’s a remporté cette saison 3.

Dadi a pris la défaite avec humour

Après une finale intense face à Dadi et Jyeuhair, le rappeur belge a su convaincre le jury, composé de SCH, Aya Nakamura et SDM, avec son style unique et ses textes poignants. Les trois finalistes ont tous donné le meilleur d’eux-mêmes lors de la dernière épreuve, en réalisant un hit avec un producteur de renom. Dadi a proposé un morceau aux sonorités actuelles et un refrain accrocheur, tandis que Jyeuhair a opté pour un style plus pointu et affirmé. Youssef Swatt’s, quant à lui, a livré un rap à l’ancienne avec des textes profonds et touchants.

Le jury a eu du mal à départager les trois candidats, tant leur talent était indéniable. Après de longues délibérations, ils ont finalement opté pour Youssef Swatt’s, le considérant comme « plus prêt » pour le marché actuel. Malgré sa déception, Dadi a pris la défaite avec humour. Sur ses réseaux sociaux, il a partagé une publication faisant référence à Naza, dans laquelle il apparait dans une courte vidéo, déçu de n’avoir remporté aucun trophée après la cérémonie des Flammes, et la légende « Naza qui vient et voit Dadi son neveu perdre en finale » pour illustrer la séquence. Un clin d’œil qui montre que le jeune rappeur garde le sourire et qu’il est prêt à rebondir, il a commenté le tweet avec des émojis mort de rire.

Même s’il n’a pas remporté la victoire, Dadi, comme les deux autres finalistes, a réussi à se faire remarquer grâce à son talent et à sa personnalité. Nul doute que cette aventure Nouvelle Ecole ne sera que la première étape d’une carrière prometteuse pour ces jeunes artistes.