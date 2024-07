Booba réagit pour défendre Cristiano Ronaldo et démolir Damso

Booba monte au créneau pour défendre Cristiano Ronaldo face à un fan irrespectueux de sa carrière dans lequel il se moque de Damso suite à l’annonce de la fin de sa carrière musicale après la sortie de son dernier album prévue l’année prochaine.

Un internaute s’attaque à Damso et Cristiano Ronaldo, Booba réplique en défense à CR7 !

Fervent admirateur de Cristiano Ronaldo, Booba n’a pas pu laisser passer un tweet d’un fan comparant le rappeur Damso à la star du football de manière peu flatteuse. Le rappeur Belge vient de confirmer son intention, de mettre un terme à sa carrière. Dans un récent message posté sur Instagram, Dems a déclaré : « BĒYĀH sera mon dernier album. J’ai atteint le niveau que je voulais musicalement, je peux enfin passer à autre chose. Ma thérapie musicale est terminée, j’ai guéri. Merci pour tout. Vie sur nous et à l’année prochaine. ». Un internaute n’a pas été impressionné par cette annonce et a commenté sur Twitter : « Il aime faire le mec mystérieux et casse-toi ! Depuis que tu as quitté 92i (label de Booba) tu es guez comme Ronaldo (Cristiano) sans le Real. ».

Cet internaute a comparé Damso à Ronaldo en le critiquant sur sa décision d’avoir quitté le label du 92i en 2018 avec qui il a produit ses trois premiers albums, une collaboration conclue avec la parution de l’opus Lithopédion. Cette personne a fait la comparaison avec la carrière du joueur Portugais après son départ du Real Madrid, un club dans lequel il a tout gagné avant de connaître des difficultés dans les autres équipes comme le Juventus de Turin et Manchester United.

Booba, connu pour son franc-parler et ses piques contre les autres rappeurs, n’a pas pu laisser passer ce tweet et a répondu : « Tout à fait d’accord avec toi, par contre, tu ne peux pas manquer de respect à Ronaldo comme ça ! Le 7, c’est le 7. » afin d’enfoncer encore un peu plus Damso. Cette réaction de Kopp montre une fois de plus qu’il ne rate pas une occasion de tacler son ancien protégé du 92i et de réagir à son actualité du moment.