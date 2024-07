Youssef Swatt’s réagit au succès de sa tournée après Nouvelle école

Après sa victoire lors de la saison 3 de Nouvelle école, Youssef Swatt’s fait un carton avec sa tournée et vient de réagir à ce succès pour remercier le public du soutien apporté.

Champion de Nouvelle École, Youssef Swatt’s est désormais prêt à enflammer les salles et les festivals. Révélé sur Netflix, le rappeur Belge s’impose à présent comme un rappeur incontournable. Ses futures dates à l’Ancienne Belgique et à La Maroquinerie sont déjà complètes, mais il vient juste d’annoncer son concert à La Cigale : le 24 novembre 2024. Son flow incisif et ses textes poignants explorent des thèmes universels avec sincérité. Ne manquez pas ce talent brut en live !

Youssef Swatt’s, le nouveau phénomène du rap francophone !

« C’est une dinguerie : vous avez sold out la Maroquinerie hier soir. Du coup, j’annonce : je vais faire la Cigale à Paris le 24 novembre 2024. Pendant la finale, j’ai dit « remplir l’Ancienne Belgique et enchaîner sur la Cigale », eh bien maintenant, on va le FAIRE », a commenté Youssef Swatt’s après que les fans se sont acharnés pour acheter des places à ses prochains concerts à venir en précisant avoir ajouté des places pour sa performance programmée à l’Ancienne Belgique. Les 2 000 nouveaux tickets mis en vente pour cette date ont finalement trouvé preneur et la salle est sold-out.

« Vous venez officiellement de sold out l’Ancienne Belgique : 2.000 places, la salle que j’ai toujours rêvé de remplir. J’ai même pas les mots pour dire ce que je ressens, je vais aller dormir, c’est mieux », a tweeté Youssef Swatt’s qui devrait également enregistrer prochainement un featuring avec SCH : « SCH il est chaud pour découper le piano, on va découper le piano, ça va arriver. », a-t-il confié.