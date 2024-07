Cyril Hanouna proche de la fin avec TPMP, Booba réagit en jubilant

C8 va disparaître de la TNT et TPMP n’y sera donc plus difficile, cela risque de rendre furieux Cyril Hanouna, mais fait déjà le bonheur de Booba qui vient d’exprimer sa satisfaction à l’annonce de cette nouvelle ce mercredi pour enfoncer l’animateur télévisé devenu son ennemi depuis plusieurs mois suite à sa guerre contre les influvoleurs.

Au mois de décembre dernier en plein conflit avec Cyril Hanouna à qui il a ouvertement déclaré la guerre sur les réseaux, Booba était de passage en France et en a profité pour débarquer sur le parvis de France Télévision afin de provoquer l’animateur télévisé souhaitant une confrontation cela quelques jours suite à la diffusion du complétement d’enquête contre Baba. Le face-à-face n’avait finalement pas eu lieu, le rappeur s’en était ensuite pris au présentateur de C8 le traitant de lâche avant que les tensions ne s’apaisent entre les deux hommes alors que l’animateur avait mis en garde B2O de cesser de l’attaquer.

Ce mercredi, Booba n’a pas manqué de commenter l’actualité TPMP suite à l’annonce de l’Arcom qui n’a pas directement sanctionner Cyril Hanouna pour son comportement à l’antenne, mais la chaine C8. En effet, comme pressentie dans la presse, C8 va disparaître de la TNT, la chaîne télévisée perd le canal 8. Le gendarme de l’audiovisuel a sanctionné C8, à partir de 2025, elle ne sera plus dans l’offre de diffusion sur les canaux de la TNT tout comme NRJ 12. D’autres chaînes les remplaceront (OF TV et RéelsTV) et cela aura une conséquence directe sur la retransmission de TPMP, l’émission la plus populaire de C8 animée par Hanouna.

« L’intérêt de chaque projet pour le public au regard de l’impératif prioritaire de pluralisme. » s’est expliquée l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur cette décision que Booba s’est empressé de relayer pour ajouter le message à destination d’Hanouna : « Tu nous manqueras baba. J’ai toujours ta bouteille de Champagne à la maison ».

Article en lien à découvrir : Booba traite Cyril Hanouna de monstrueux hypocrite sur sa marche de paix