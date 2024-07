Le physique imposant de Koba LaD continue d’impressionner

Ces derniers jours, Koba LaD enchaine les concerts pour sa tournée estivale en enchainant les performances comme le dimanche 14 juillet 2024 en Belgique à Liège aux Ardentes. Les récents clichés du rappeur français affichant sa transformation ont encore refait le buzz sur la toile, celui-ci apparait avec un physique de plus en plus impressionnant, son imposante prise de masse a encore suscité des nombreuses réactions.

Les fans réagissent à la transformation de Koba LaD !

Depuis son passage en prison l’année passée et avoir confié s’adonner désormais à la musculation, Koba LaD a connu, en plus de l’évolution de sa carrière musicale, une transformation physique. Comme des nombreux rappeurs français, ces dernières années, telles que Lacrim ou La Fouine, la salle de sports lui a permis de passer d’une apparence d’un maigrichon de ses débuts de carrière avec une musculature impressionnante, de quoi ravir sans aucun doute sa nouvelle compagne. En effet, après des mois de rumeurs, Koba et Wejdene ont dernièrement confirmé de manière officielle être en couple, ils ont d’ailleurs été aperçus ensemble lors d’un festival plus unis que jamais.

Physiquement, Koba LaD ne cesse de se métamorphoser, son évolution est assez incroyable. Il l’a encore laissé apparaitre sur scène en assurant sa performance torse nu avant de relayer les photos de son concert sur ses réseaux, ce qui a interpellé les fans qui lui ont aussi reproché d’avoir pris un peu trop de poids dans sa prise de masse. « Il a un corps de daron », « dis donc wejdene te nourrit bien mec », « Il vieillit mon vieux koba », « Tu fumes ou quoi, tu trouves normal d’avoir un ventre comme ça », « Il a mangé Naza », « Les commentateurs ont fait ma soirée avec le ventre » ont réagi les internautes dans les commentaires de la publication constatant que le rappeur a pris du ventre en accusant Wejdene d’en être la cause d’autres ont tout même salué sa prestation scénique, « Incroyable le concert sur tout avec koba lad ».

À découvrir aussi : Koba LaD et Wejdene, c’est officialisé