La Scred Connexion réagit au succès de Youssef Swatt’s

Révélé au grand public ces dernières semaines grâce à sa participation dans la saison 3 de Nouvelle École sur Netflix, Youssef Swatt’s s’est imposé comme l’un des nouveaux talents prometteurs du rap francophone et remporté le concours avec son interprétation du morceau « Générique de fin » dans lequel il rend notamment hommage à Morad de la Scred Connexion, les autres membres l’ont remercié pour cette dédicace.

Youssef Reziki, de son vrai nom, est un rappeur belge né le 8 février 1998 à Tournai. Il se démarque par son style musical, caractérisé par son flow old school, ses textes ciselés et sa capacité à s’adapter à différents univers. Avant Nouvelle École, Swatt’s avait déjà sorti trois albums : « Vers l’infini et au-delà » en 2017, « Poussières d’espoir » en 2020, puis plus récemment « Pour que les étoiles brillent » en 2022, mais sans réussir à se faire un nom dans le paysage du rap francophone et l’émission Nouvelle école devrait bien s’avérer être un tremplin pour sa carrière.

La Scred Connexion valide la victoire de Youssef Swatt’s !

En effet, sa victoire dans Nouvelle École lui a offert une visibilité accrue et devrait lui donner des nouvelles opportunités. Youssef Swatt’s a conquis les trois membres du jury, SDM, SCH et Aya Nakamura ainsi que le public. Depuis ce dimanche soir, les réactions positives se multiplient sur les réseaux pour saluer sa performance dans l’émission et son succès. C’est avec le titre « Générique de fin », interprété en finale, que le rappeur a mis tout le monde d’accord, un single sans refrain et un choix assumé de ne pas vouloir produire un hit, une décision risquée, mais payante.

« Mon hip-hop, un héritage que je ne travestirai jamais. En hommage à Morad Scred Connexion. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction« chante Youssef Swatt’s dans cette chanson afin de rendre hommage au rappeur de la Scred Connexion, Morad décédé au mois de novembre dernier, tout en reprenant la devise culte du groupe.

Un geste apprécié par la Scred Connexion. « Un grand bravo @youssefswatts. Merci pour ce bel hommage à notre frère Morad. Tu nous as rendu fier et quand je dis « nous » je parle de tout ce rap français pratiqué par des milliers de passionnés et ces millions d’auditeurs. Restez vous-même et n’écoutez pas les briseurs de rêves. Jamais dans la tendance… », peut-on lire en réaction sur la page Instagram du groupe Parisien.