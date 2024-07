Aya Nakamura remixe Charles Aznavour et enflamme les JO

Même si certains détracteurs comme Marion Maréchal l’ont fustigée, le passage d’Aya Nakamura a offert un mélange parfait de modernité et de tradition ! La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 restera gravée dans les mémoires, notamment grâce à la performance époustouflante d’Aya. La chanteuse française a su séduire le public en mêlant avec brio ses tubes à des classiques de la chanson française, offrant ainsi un spectacle à la fois moderne et intemporel.

Aya Nakamura, reine de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024

Un moment historique, la chanteuse a (presque) mis tout le monde d’accord avec sa performance. L’idée d’associer Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture avait suscité de vives réactions. Certains avaient salué cette initiative comme un signe d’ouverture, sachant qu’elle est l’artiste française féminine la plus streamée au monde, tandis que d’autres avaient déploré ce choix, le jugeant inapproprié pour un événement d’une telle envergure afin de représenter la France. Les polémiques autour de la prestation de l’interprète du tube « Djadja » ont largement alimenté les débats, témoignant de la place centrale qu’occupe la musique urbaine dans le paysage culturel français.

Après Lady Gaga et le groupe Gojira, au bord de la Seine, Aya Nakamura a assuré le show lors de cette cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 avec un medley des titres « Djadja », « Pookie » avec un remix de « La Bohème » puis « For me formidable » de Charles Aznavour en répondant aux détracteurs avec la phrase : « Je ferais bien d’aller choisir mon vocabulaire, pour te plaire, dans la langue de Molière« . En choisissant une artiste aussi populaire et influente auprès des plus jeunes, les organisateurs ont envoyé un message fort sur la volonté de faire rayonner la culture urbaine française à l’international. La collaboration entre la chanteuse et la Garde républicaine a également été particulièrement appréciée du public, symbolisant l’union entre la tradition et la modernité.

Les premiers retours sur le passage d’Aya Nakamura des spectateurs et de la presse sont pour la plupart positifs.