La séquence géniale de Snoop Dogg qui s’ambiance sur le live de Rim’K

Beau geste de reconnaissance entre les deux rappeurs ! Star internationale du rap, Snoop Dogg n’a pas manqué de suivre la performance scénique de Rim’K aux JO et a visiblement apprécié le live du membre du 113 en s’ambiançant à l’écoute du morceau.

Snoop Dogg danse lors de la prestation en live de Rim’k !

Quelle consécration pour Rim’K ! Avec plus de 30 ans de carrière et un triomphe aux Victoires de la musique il y a 24 ans avec le 113 grâce au succès du classique « Tonton Du Bled« , le rappeur du 94 a été choisi pour chanter à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Vêtu d’une veste Louis Vuitton, l’artiste franco-algérien a interprété le titre « King« , produit par Victor Le Masne et Sam Tiba, pendant un peu plus de deux minutes trente. Dans ce morceau, il a fait passer un message de paix pour la Palestine, rendu hommage aux quartiers populaires français et fait une dédicace au PSG, son club de football favori.

Rim’K a aussi placé un clin d’œil à Snoop Dogg avec la phrase : « Concentré sur les angles morts, j’fais du good job. J’me balade en low rider, je fais comme Snoop Dogg ». Ce dernier a apprécié la prestation du Français comme le prouvent les images : il a validé le single « King » après avoir eu l’honneur de porter la flamme olympique à Saint-Denis alors qu’il était convié à Paris par la chaîne américaine NBC pour commenter les JO de Paris à la télévision. En effet, Snoop a été filmé en train de danser pendant l’interprétation du rappeur du 113 alors qu’il a aussi fait la rencontre de Kalash cette semaine.