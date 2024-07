Les pires ennemis de Drake

L’ascension fulgurante de Drake au sommet du rap game n’a pas été un long fleuve tranquille.

Le rappeur canadien a dû faire face à de nombreux défis, notamment à travers des clashs mémorables avec ses pairs. Ces affrontements verbaux, parfois virulents, ont non seulement marqué la carrière de Drizzy mais ont également façonné le paysage du rap comme sa récente embrouille avec Kendrick Lamar.

Les premiers pas de Drake dans l’industrie musicale ont été marqués par une rivalité avec Chris Brown, née d’une histoire sentimentale complexe impliquant Rihanna. Leur affrontement, qui a culminé en boîte de nuit avec une bagarre mémorable, a été l’un des premiers grands clashs du rap game.

Par la suite, Drake s’est retrouvé au cœur d’une véritable guerre de mots avec Kendrick Lamar. Ce duel de titans a passionné les fans du monde entier, chacun des deux artistes utilisant ses morceaux pour lancer des flèches empoisonnées à l’autre. Le clash avec Kendrick a été particulièrement marquant, car il a mis en lumière la capacité de Drizzy à se servir de l’égo trip et de la provocation pour alimenter sa carrière.

Kanye West, connu pour ses sautes d’humeur et ses déclarations fracassantes, n’a pas hésité à s’en prendre à Drake à plusieurs reprises. Leurs relations furent souvent tumultueuses, oscillant entre collaboration et confrontation. Le clash entre les deux artistes a été marqué par des accusations mutuelles, des insultes personnelles et des révélations surprenantes.

Enfin, l’affrontement avec Pusha T a été l’un des plus violents et des plus personnels de la carrière de Drake. Les révélations de Pusha T concernant la paternité cachée de Drake ont profondément marqué le rappeur canadien et ont ébranlé son image publique.