Les ventes du dernier album de Maes

Le dernier album de Maes, « La Vie Continue », a réalisé un démarrage encourageant. Avec plus de 8 300 ventes en première semaine, le rappeur peut se satisfaire de ce résultat même s’il est inférieur à ses précédents projets comme par exemple son précédent « Omerta ».

« La Vie Continue » : un démarrage solide pour Maes

Très productif ces derniers mois, en mars 2023, Maes avait produit « Omerta », l’album certifié disque d’or en un mois avait cumulé un peu plus de 17 000 ventes avant de décrocher la certification de single de platine. Le retour dans les bacs ce mois-ci de Maes était très attendu et il n’a pas déçu ! Son nouvel album, « La Vie Continue », s’est donc écoulé à plus de 8 000 exemplaires vendus pour sa première semaine d’exploitation, prouvant qu’il était l’un des rappeurs les plus populaires de France.

Aux côtés de Ninho, PLK et Werenoi, Maes a signé un projet solide qui devrait atteindre le statut de disque d’or dans les prochains mois, porté par le succès des singles « Survie » et « 4Motion ». « La Vie Continue » a également pris la seconde place du Top Albums de la semaine en France alors que l’artiste Sevranais a récemment laissé planer le doute sur la suite de sa carrière musicale.