Les chiffres fous du succès d’Aya Nakamura aux JO

Avec près de 10 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, l’apparition d’Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris a fait grimper ses chiffres d’écoutes sur la célèbre application de streaming Suédoise.

La performance olympique d’Aya Nakamura propulse encore un peu plus sa carrière à l’international malgré les attaques à son encontre en France lors de l’annonce de la rumeur de sa participation aux JO dans la presse. En effet, la prestation d’Aya lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris a eu un impact considérable sur sa notoriété dans le monde. Selon les chiffres révélés par le média Ventes Rap, les streams de la chanteuse ont explosé tant en France qu’à l’étranger, démontrant une fois de plus l’ampleur de son succès international.

Avec les JO, les streams d’Aya Nakamura ont explosé

Ce moment fort, où une artiste issue des quartiers populaires a partagé la scène avec la Garde républicaine, est un symbole fort d’inclusion et de diversité, qui a résonné bien au-delà des frontières françaises et a marqué les esprits devant des milliards de téléspectateurs dans le monde. Cela prouve qu’elle est devenue une artiste incontournable, capable de toucher un public de tous les horizons.

Après sa performance, ses écoutes en streaming ont augmenté de 36% dans notre pays sur la journée du samedi 27 juillet et mieux encore de 40% à l’international, un bel exploit pour celle qui a été énormément décriée par l’extrême droite avant cet événement comme vient encore de le faire, Marion Maréchal Le Pen. Les morceaux « Pookie » et « Djadja » sont même revenus dans le Top France des écoutes et elle s’est placé dans le Top Artistes France.