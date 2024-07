L’aveu de Jaleel Willis sur l’erreur qui a causé sa défaite contre Cédric Doumbé

Lors de leur combat à Bellator Paris au mois de mai dernier, Cédric Doumbé a remporté une victoire éclatante par TKO au premier round face à Jaleel Willis. Ce succès confirme la domination de Doumbé dans sa catégorie et le propulse encore plus haut dans le classement des meilleurs combattants de MMA même s’il a encore un long chemin à accomplir pour décrocher un titre de champion de MMA.

Dans une interview sur Youtube pour le Talk So, Jaleel Willis est revenu sur sa défaite face au français. Lors de sa préparation à cette confrontation, l’américain a admis avoir sous-estimé la puissance de Cédric Doumbé et ne s’attendait pas à recevoir des coups d’une telle puissance de son adversaire.

« Il est beaucoup plus fort que ce que je penais. Il est vraiment puissant. Je me souviens du premier coup : je me suis dit ‘Oh mon Dieu' » s’est exprimé Jaleel Willis dans cet entretien au sujet de Cédric Doumbé qui avec cette victoire contre l’américain s’est relancé après sa déconvenue contre Baki et dont la revanche est toujours attendue par les fans.