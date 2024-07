Le message fort de Jul envers l’OM en réaction à leur partenariat

Nous vous l’annoncions il y a quelques et cela est désormais officiel, Jul a renouvelé son partenariat avec l’Olympique de Marseille et son label D’Or et de Platine pour une saison supplémentaire.

Lors des dernières sorties de l’OM, le logo D&P du label de Jul était bien présent sur la manche du nouveau maillot olympien. Ce mardi, les deux parties ont confirmé la poursuite de leur collaboration pour une saison de plus. D’Or et de Platine sera encore le sponsor du club marseillais pendant la saison 2024/2025 comme cela est le cas depuis 2023. Le rappeur Marseillais a confié sa fierté suite à cette annonce.

« Je suis fier de continuer ce partenariat avec mon club de cœur et j’espère que cela pourra donner de l’espoir à la jeunesse marseillaise ! C’est un rêve pour moi de voir ma marque D’Or et de Platine sur le maillot de l’OM ! » déclare Jul pour exprimer satisfaction et adresser un message à l’OM. Selon les rumeurs. Le label D&P va débourser la somme 600 000 euros pour être toujours présent sur la tunique des joueurs Marseillais lors de cette saison à venir.