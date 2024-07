Diddy lié au meurtre de Tupac ? Une enquête requise

Plus de vingt-sept ans après l’assassinat de Tupac Shakur, l’enquête continue de faire surface. Alors qu’un suspect a été arrêté, de nouvelles interrogations entourent le rôle présumé de Diddy dans ce drame.

Mopreme Shakur, le frère de Tupac, a récemment révélé avoir reçu un appel de Diddy qui niait toute implication dans le meurtre de son frère. Cependant, les déclarations de Keefe D, selon lesquelles Diddy aurait commandité l’acte, continuent de planer sur l’affaire. La famille Shakur envisage désormais de porter plainte contre Puff Daddy.

L’affaire Tupac : de nouvelles révélations sur l’implication présumée de Diddy

Le frère de la légende du rap, a apporté de nouveaux éléments au dossier en révélant avoir été contacté par Diddy peu après le décès de son frère. Ce dernier aurait nié toute implication dans le meurtre, cherchant ainsi à se disculper. Cependant, ces affirmations s’opposent aux déclarations de Keefe D, qui avait précédemment accusé Diddy d’avoir commandité l’assassinat de Tupac en échange d’une importante somme d’argent.

Ces nouvelles révélations relancent le débat sur les motivations et les circonstances entourant le meurtre de Tupac Shakur. L’affaire, qui a toujours suscité un vif intérêt médiatique, pourrait connaître un nouveau tournant avec l’ouverture potentielle de nouvelles pistes d’enquête. La famille Shakur, déterminée à faire toute la lumière sur ce drame, pourrait envisager de déposer une plainte en justice contre Sean Combs.