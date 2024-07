Drake fait annuler des concerts du label de Kendrick Lamar à Toronto

Drake : Est-il en train d’étendre sa rivalité avec Kendrick Lamar à d’autres artistes ?

Un autre concert annulé à Toronto pour un artiste du label Top Dawg Entertainment de Kendrick Lamar laisse penser que la rivalité avec Drake est loin de s’éteindre et qu’elle pourrait avoir des répercussions sur les carrières d’autres rappeurs.

La semaine dernière, le concert de ScHoolboy Q, un ancien membre du groupe Black Hippy et artiste sous le label Top Dawg Entertainment de Kendrick Lamar, prévu à Toronto, ville natale de Drake, a été annulé. Cette nouvelle faisait suite aux rumeurs selon lesquelles le morceau diss track de Kendrick Lamar, “Not Like Us“, visant Drake, n’aurait pas été autorisé dans certains clubs de Houston, une ville que Drake fréquente régulièrement.

Des concerts d’artistes du label TDE annulés !

Un autre artiste de TDE a subi le même sort. Mardi, le chanteur SiR a annoncé l’annulation de son prochain concert à guichets fermés à Toronto, précisant que son équipe travaillait à trouver une nouvelle date. “Désolé pour mes fans de Toronto. Le spectacle a été annulé. Nous travaillons à le reprogrammer à une date ultérieure”, a-t-il tweeté. Il a ajouté : “Pour ceux qui se demandent, nous avons vendu ce spectacle. Il a été annulé par le lieu. Je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, toutes mes excuses à ceux qui sont venus juste pour me voir”.

Les tweets de SiR ont rapidement attiré l’attention de ScHoolboy Q, qui s’est amusé de cette nouvelle coïncidence en soulignant les similitudes entre leurs deux annulations.

Bien qu’il soit impossible d’affirmer avec certitude que Drake est à l’origine de ces annulations, les circonstances soulèvent des questions. Cette série d’événements semble alimenter les rumeurs d’une escalade de la rivalité entre les deux rappeurs et suggère que leurs différends pourraient avoir des conséquences sur l’industrie musicale.