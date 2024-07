Rohff exprime son dégout de la cérémonie d’ouverture des JO

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a suscité une vive polémique, notamment en raison des critiques contre la séquence intitulée « Festivité » commençant par l’image d’un groupe à table avec des drag-queens. Rohff a dénoncé ce qu’il considère comme un “satanisme décomplexé” et un “mépris des religions”, en référence à un tableau représentant une Cène revisitée de manière à être une insulte aux croyants, en particulier aux chrétiens.

Rohff fustige la cérémonie d’ouverture des JO

Le choix de représenter la Cène, un symbole central du christianisme, avec une telle liberté artistique, a été particulièrement critiqué. Les détracteurs de cette représentation estiment qu’elle est une profanation et qu’elle banalise des symboles religieux profondément ancrés dans la conscience collective. Ils soulignent également que les Jeux Olympiques sont un événement mondial qui doit respecter les différentes sensibilités culturelles et religieuses, le débat se poursuit depuis la semaine passée et les voix ne cessent de se lever contre les organisateurs des JO. Rohff avait déjà pris la parole pour s’en indigner et vient encore de récidiver.

“Incitation au satanisme, regardez les livres qu’ils proposent pour une cérémonie sportive aussi importante. Des malades sans âme, je vous ai tout dit dans FITNA et Valeurs inversées, vous comprenez pourquoi ils veulent pas que mon message soit diffusé dans la France entière c’est contraire à ce qu’ils veulent propager dans de faibles esprits ignorants.” a écrit Rohff dans une story Instagram pour pousser un nouveau coup de gueule contre les JO de Paris en accusant que la cérémonie d’ouverture d’incitation au satanisme tout en rappelant les valeurs qu’il met en avant dans son dernier album FITNA. Les réseaux sociaux ont d’ailleurs amplifié ce scandale, en offrant une plateforme d’expression à tous les acteurs de ce débat qui ne semble pas près de prendre fin.