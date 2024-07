Booba vs Gims : Les chiffres fous comparatifs entre les deux rivaux

Le rap français est actuellement le théâtre d’une intense rivalité entre deux poids lourds du genre : Booba et Gims. Au-delà des clashs verbaux et des provocations sur les réseaux sociaux, les deux artistes se livrent aussi une véritable guerre des chiffres, chacun cherchant à démontrer sa suprématie sur l’autre et lequel est le plus populaire sur les applications de streaming.

Booba vs Gims : La guerre des chiffres fait rage dans le rap français

Dans un comparatif chiffré entre les deux, Gims devance toutefois Booba avec 3,3 milliards de streams dont 15,3 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify contre 2,9 milliards pour son rival et 3,7 millions d’auditeurs mensuels. Il est aussi important de noter la longévité des deux artistes, 30 ans de carrière pour B2O et 20 pour Meugui.

Sur Youtube, Booba cumule 2,7 milliards de vues pour 4,15 millions d’abonnés et Gims 6,9 milliards de vues pour 11,8 millions d’abonnés. Au niveau des ventes, Gims en totalise 3,9 millions dont 24 singles de diamant, Booba cumule 3 millions d’albums vendus dont 20 singles de diamant.

Les chiffres impressionnants des deux rappeurs français !

Enfin, chacun d’eux produit des artistes, Booba connu du succès avec son label en révélant des artistes comme SDM, Damso ou encore Shay. Ils ont aussi chacun réussi à remplir un Stade de France ainsi que 2 Bercy.

Booba, souvent surnommé le Duc, est réputé pour son style sombre et agressif, marqué par des textes cruels et des productions efficaces. Ses albums sont généralement bien accueillis par un public fidèle et il est considéré comme l’un des pionniers du rap game en France, mais moins orienté tout public dans ses titres. Gims, quant à lui, a su séduire un public plus large grâce à des titres commerciaux. Son style plus mélodique et accessible lui a permis de connaître un succès international.