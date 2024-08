Francis Ngannou : son entraineur s’exprime sur son état mental

Le retour de Francis Ngannou dans la cage est un événement sportif majeur qui revêt une dimension humaine particulièrement poignante. Le décès de son fils Kobe a laissé une empreinte indélébile sur le champion, et son processus de guérison est aussi mental que physique. Son entraîneur, Eric Nicksick, a souligné l’importance de créer un environnement sécurisant et bienveillant pour permettre à Ngannou de se reconstruire.

Eric Nicksick parle de l’avenir de Francis Ngannou !

Francis Ngannou, endeuillé, reprend doucement l’entraînement. Son entraîneur. Bien que Ngannou envisage un retour au MMA en octobre, mais la priorité reste sa guérison émotionnelle. L’avenir sportif du Camerounais reste ouvert, entre le MMA et la boxe, mais le bonheur ainsi que le bien-être de l’athlète sont les critères déterminants. “On ne se concentre pas vraiment sur le combat ou sur son adversaire, on se concentre surtout sur le fait de soigner Francis”, a décrit Eric Nicksick.

“On veut qu’il retrouve ses coéquipiers, qu’il s’entraine en MMA et retrouve des sensations. On veut surtout qu’il puisse passer au-dessus de son coeur brisé. Il a perdu son fils, c’était dévastateur pour nous tous, et c’est mon inquiétude n°1. On veut qu’il se soigne” explique l’entraineur de Ngannou puis précise sur la suite de la carrière du combattant entre le MMA et la boxe, “c’est lui qui va décider (…) Si un combat de boxe arrive et que l’argent et l’adversaire sont de qualité, il peut choisir cette route. S’il veut faire du MMA, il peut encore. Je veux juste qu’il soit heureux“. Son retour dans la cage ou le ring, s’il a lieu, sera sans aucun doute un moment fort en émotions et une source d’inspiration pour le public.