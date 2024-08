Damso et Sarah Sey, c’est officialisé

Avant de mettre fin à sa carrière de rappeur en 2025 avec la parution de son dernier opus, Damso s’active. L’album BĒYĀH est terminé, il va dévoiler un EP en attendant la sortie de ce projet, mettre sur les plateformes de streaming des anciens morceaux et va présenter une collaboration inédite avec Sarah Sey.

Damso et Sarah Sey unis !

Damso a annoncé une bonne nouvelle à ses fans : un EP sortira avant son dernier album, “Beyah“, prévu pour mai 2025. Le rappeur belge a partagé cette info sur Instagram, précisant que l’enregistrement de Beyah était terminé.”. Dems a ensuite une série d’autres annonces dans sa story, il a relayé le lien de précommande de cet opus, “Je reviens et on tue ça”, prévient-il avant de poursuivre “Ah oui la Nation, on va se refaire une session ouverte comme à Paris, c’était cool, je trouve un lieu et on tue ça. Je mettrai aussi certains vieux sons de YouTube sur les plateformes, je sais que certains s’en plaignaient. Vie sur nous.”.

Après ses informations le concernant, Damso a conclu sa série de messages en mentionnant Sarah Sey avec la légende “On va se faire un feat qu’ils se rendent compte de ton talent”. Ravie de cette connexion avec l’ancien membre du 92i, la jeune chanteuse a répondu en témoignant sa reconnaissance envers Dems, “Je comprends pas trop ce qu’il se passe, mais je suis vraiment reconnaissante. J’ai tellement hâte pour la suite et j’y mettrais tout mon coeur”.