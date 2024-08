Snoop Dogg : la somme astronomique qu’il perçoit aux JO

La somme colossale vient d’être dévoilée et Snoop Dogg reçoit un joli pactole chaque jour pour sa présence à Paris. Véritable showman des JO 2024, le rappeur américain enflamme les tribunes avec ses tenues excentriques et ses commentaires décalés. De l’équitation au beach-volley, il est devenu la mascotte des États-Unis et manque aucune occasion de célébrer les Jeux.

À découvrir aussi : Lacrim dévoile le véritable prix d’un feat avec Snoop Dogg

On connait le montant payé par NBC pour s’offrir Snoop Dogg !

Vêtu de tenues extravagantes, Snoop Dogg s’immerge dans toutes les disciplines, du dressage équestre, où il arbore une tenue complète, au beach-volley, où il arbore un t-shirt aux couleurs de l’équipe américaine. Loin d’être un simple spectateur, il commente les épreuves pour NBC avec son humour caractéristique, faisant de lui une figure incontournable de ces Jeux. De la piscine olympique, où il a pris des leçons de natation auprès de Michael Phelps, aux pistes d’athlétisme, en passant par les terrains de beach-volley, Snoop a exploré toutes les facettes des Jeux. Chaque apparition a été l’occasion de créer des moments forts, partagés et commentés en masse sur les réseaux sociaux. Ses tenues extravagantes, souvent en décalage avec le protocole olympique, ont contribué à faire de lui une véritable icône de ces Jeux.

L’impact de Snoop Dogg sur les audiences de NBC est indéniable. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : une hausse significative du nombre de téléspectateurs, notamment auprès d’un public plus jeune, séduisant un public large et diversifié, généralement moins intéressé par les sports olympiques. Le rappeur a réussi à attirer un nouveau public vers l’événement, démontrant ainsi tout le potentiel du marketing d’influence dans le domaine sportif.

La présence de Snoop Dogg aux JO a toutefois un cout important pour NBC qui selon plusieurs médias serait rémunéré 500 000 dollars par jour sans compter ses dépenses sur place. Pour s’offrir le rappeur, NBC devrait donc débourser 8,5 millions de dollars sous l’ensemble de l’événement.