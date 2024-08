Bianca Censori choque avec son étrange tenue aux côtés de Kanye et North West

Bianca Censori a encore fait sensation avec sa tenue moins révélatrice que d’habitude. Bien que pas forcément comme on pourrait s’y attendre, l’épouse de Kanye West encore surpris les témoins de son accoutrement dans la rue, même s‘il n’avait rien d’aussi indécent que lors de ses précédentes sorties.

La femme de Kanye West est sortie faire les courses chez Target à Beverly Hills ces derniers jours dans un look toujours aussi étonnant. Arborant un poncho en satin crème avec des côtés asymétriques dramatiques frôlant le sol, elle a associé la pièce unique à des compensées noires, prouvant que même à l’occasion d’une petite course chez Target avec Kanye West, la jeune femme se démarque toujours et sait attirer tous les regards sur elle.

Les fans internautes réagissent au look “drap de lit” de Bianca Censori lors d’une course avec Kanye West

Kanye West présent pour l’accompagner, arborait comme souvent un sweat à capuche blanc et un très large pantalon, le couple a été pris en photo alors qu’il quittait le magasin avec les enfants du rappeur. Moins provocateur, les fans ont tout de même vivement critiqué le choix vestimentaire de Bianca Censori, comparant son look à celui d’un drap de lit et s’interrogeant sur les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas opter pour un simple pantalon et un t-shirt.

“Au moins elle a des chaussures et elle se couvre.”, “Donc elle passe de presque n*e à un drap de lit entier… compris.”, “Pourquoi ne peut-elle pas simplement porter un jean et un vieux t-shirt comme nous tous ?”, “Ils ont toujours l’air sans-abri ou négligés. On peut les sentir, et ce n’est pas bon.”, “Au moins elle a des chaussures et elle se couvre.”, peut-on lire dans les commentaires des internautes déconcertés de découvrir le look de l’épouse de Ye qui a quasiment chacune de ses apparitions en public fait scandale alors que les rumeurs de l’emprise du rappeur sur sa femme ne font que s’amplifier ces derniers mois.