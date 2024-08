Dolce Camara single de diamant, Booba tacle Dadju, Ninho et Gims

Booba remercie ironiquement Dadju pour l’avoir inspiré une punchline de son morceau Dolce Camara après l’obtenu de la certification de single de diamant avec ce titre dans lequel il s’en prend à la femme de Gims, Demdem. Le fondateur du 92i en profite aussi pour tacler Ninho et le leader de la Sexion D’Assaut qui selon lui sont incapables de réussir un tel exploit avec une chanson de rap.

En début d’année, le duo explosif Booba et SDM s’est encore réuni pour livrer le titre ‘Dolce Camara‘, extrait de l’album ‘Ad vitam æternam’ de B2O. Ce morceau, produit par Tysko. Les deux artistes, Booba apportant son flow caractéristique et SDM enrichissant le son avec sa propre énergie, connus pour leur style unique et leur influence sur la scène rap française, le duo offre ici une performance exceptionnelle qui a rapidement séduit les auditeurs. Le single a aussi marqué les esprits avec la punchline “On les aime fraiches, bien michtos, qui savent accueillir comme Demdem”, cette phrase s’inspire d’une vidéo ambiguë publiée sur Snapchat de Dadju en compagnie de Demdem, la femme de Gims.

Booba affirme que personne ne peut l’affronter puis assure que Gims et Ninho ne savent pas rapper !

Le SNEP vient d’annoncer officiellement qu’après 6 mois d’exploitation, le titre a franchi le cap des 50 000 000 équivalents streams, le morceau est désormais certifié Single Diamant. Booba a fièrement relayé l’information sur ses réseaux pour faire passer un message à Dadju,“Merci petit frère, tout ça, c’est grâce à toi” déclare-t-il avec ironie tout en mentionnant le frère de Gims pour tenter de l’interpeler avant de ressortir le fameux Snap avec Demdem qui l’a inspiré pour sa punchline.

Booba a ensuite posté dans une story un tweet d’un fan avec le commentaire “Diamant avec un banger rap, de nos jours, c’est quasiment impossible” et il a ajouté la légende, “Y peuvent pas faire ça, y savent pas rapper. Ni Ninho, ni Gims, ni personne. Personne ne peut affronter le DUC en rap pur sans autotune façon 6G etc…”.