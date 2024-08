Ce rappeur français peut remporter une médaille d’or aux JO de Paris

Le sport et la musique ont toujours entretenu des liens étroits, notamment avec le rap français. Quelques athlètes, poussés par leur passion, ont tenté l’aventure musicale comme Tony Parker ou Karim Benzema, c’est aussi le cas d’Earvin Ngapeth, volleyeur français de renommée mondiale, qui a dévoilé son talent de rappeur par le passé et espère décrocher une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris.

Earvin Ngapeth, rappeur et volleyeur !

Le passage du terrain au studio d’enregistrement n’est pas nouveau dans le monde du sport. Des stars de la NBA comme Damian Lillard et Shaquille O’Neal ont déjà exploré cet univers musical. En France, Tony Parker avait également sorti un album, tout comme le légendaire Yannick Noah. Pour Earvin Ngapeth, la musique est bien plus qu’un simple hobby. C’est une véritable passion qui l’accompagne depuis son enfance. “Le rap et le sport font partie de moi“, avait-il confié sur ses deux passions. Le volleyeur explique que la musique l’aide à gérer la pression et à se concentrer avant les grands matchs : “Quand il y a des gros matchs, j’écris beaucoup plus. Ça me permet de penser à autre chose avant les grandes échéances où il y a de la pression“.

Le champion olympique de Tokyo 2021 a réussi à concilier sa carrière sportive et artistique. En 2023, il a même franchi un cap à l’occasion d’un concert en montant sur scène pour la première fois. Dans son activité musicale, l’athlète de 33 ans a produit un album intitulé “Klimatizason” en 2010 sous le pseudo de Klima. En 2015, il a également réalisé un hymne pour l’équipe de France avant de sortir d’autres titres occasionnellement ces dernières années avec le nom d’artiste d’Earvin. Avec l’équipe de France, Earvin Ngapeth vise désormais un nouveau titre olympique à Paris 2024 et cela passe par une victoire aujourd’hui en demi-finale face à l’Italie.

