Magali Berdah vs Maeva Ghennam : ça chauffe !

L’univers des influenceurs est souvent synonyme de paillettes et de glamour. Mais derrière les sourires figés et les photos retouchées, se cachent parfois des rivalités acharnées. Ciblées par Booba dans la guerre des influvoleurs, Maeva Ghennam et Magali Berdah, deux figures emblématiques de la télé-réalité se livrent une guerre sans merci.

Depuis plusieurs mois, les relations entre Maeva Ghennam et Magali Berdah se sont considérablement dégradées. Les deux femmes, autrefois complices, ne cessent de se lancer des piques et de s’accuser mutuellement. Leurs échanges virulents sur les réseaux sociaux alimentent régulièrement les colonnes de la presse people.

Les dernières révélations de Maeva Ghennam ont mis le feu aux poudres. Cette dernière accuse Magali Berdah d’avoir délibérément entravé ses démarches pour obtenir un visa afin de se rendre en Algérie. Selon elle, ce serait une forme de vengeance. De son côté, Magali nie en bloc ces accusations et contre-attaque en dévoilant des captures d’écran de messages particulièrement violents envoyés par Maeva .

En parallèle de ces accusations, des rumeurs circulent sur la vie privée de Magali Berdah. Certains internautes affirment que son mari, Stéphane, la tromperait. Ces allégations, bien que démenties par la principale intéressée, ne cessent de refaire surface. Maeva Ghennam n’a pas hésité à relancer la polémique en évoquant ces rumeurs lors de ses clashs avec Magali.

Les deux femmes semblent déterminées à en découdre et n’hésitent pas à utiliser les réseaux comme une arène pour régler leurs comptes. Il est probable que de nouvelles révélations viennent encore alimenter cette polémique dans les semaines à venir.

