UFC : Michael Chandler entérine la carrière de Conor McGregor

Le combat de MMA tant attendu entre Conor McGregor et Michael Chandler est au point mort. Initialement prévu pour l’UFC 303, cet affrontement a été annulé en raison d’une blessure de l’Irlandais. Les échanges virulents sur les réseaux entre les deux combattants ont depuis lors envenimé la situation, laissant peu d’espoir quant à une éventuelle confrontation future tout en craignant une fin de carrière pour The Notorious.

Pas de combat avec Michael Chandler et un avenir incertain pour Conor McGregor !

McGregor n’a plus combattu depuis juillet 2021 suite à sa défaite contre Dustin Poirier et doit désormais se concentrer sur sa remise en forme afin d’assurer enfin son retour à la compétition qui a encore été repoussé en raison d’une nouvelle blessure. De son côté, Chandler, qui a livré une lutte acharnée contre Dustin Poirier lors de son dernier combat fin 2022, est impatient de retrouver l’octogone et de prouver qu’il est toujours l’un des meilleurs combattants de sa catégorie.

L’annulation du combat McGregor vs Chandler a eu des conséquences pour l’UFC. L’organisation a dû revoir sa carte de l’UFC 303 au dernier moment, en proposant un nouveau main event avec Alex Pereira et Jiri Prochazka. Bien que ce combat ait été un succès, l’absence de McGregor a été ressentie par les fans. Bien que les relations entre McGregor et Chandler semblent irréconciliables, il semblait toujours possible que les deux combattants finissent par s’affronter dans le futur. L’UFC pourrait profiter de cette rivalité pour organiser un événement majeur et générer un énorme engouement médiatique. Cependant, pour que cela se produise, les deux combattants devront mettre de côté leurs différends, visiblement ce n’est pas le cas comme le démontrent les derniers échanges entre eux sur les réseaux et comme l’atteste l’américain pour qui leur face-à-face est une affaire close.

“Je pense qu’il est temps que j’admette enfin que le combat est terminé. Il en est encore au stade 2 des 7 deuils liés à la fin de sa carrière. Je pensais qu’il serait plus proche de 5 à ce jour. Bonne chance Conor McGregor” déclare Michael Chandler en conclusion de cette interaction.

Nevermind guys…I think it’s time I finally admit the fight is off. He’s still in stage 2 of the 7 of grief pertaining to his career being over. Figured he’d be closer to 5 by now. Godspeed @TheNotoriousMMA https://t.co/TbInXWzwAR — Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) August 6, 2024

—-

Il semble que le combat entre Conor McGregor et Michael Chandler, qui devait avoir lieu à l’UFC 303, ne se produira jamais.

Conor McGregor et Michael Chandler étaient censés s’affronter durant le main event de l’UFC 303, qui a eu lieu le 29 juin. Malheureusement, ‘The Notorious’ s’est blessé quelques jours avant l’événement et a déclaré forfait. En effet, l’Irlandais a révélé les images d’un orteil cassé. Pour remplacer le combat principal, Alex Pereira a affronté Jiri Prochazka pour le titre des poids lourds-légers, et a infligé un TKO au second round au Tchèque.

Après cette annulation, les deux athlètes ont manifesté leur intérêt pour un combat en décembre et Conor McGregor a confirmé son intention de revenir avant la fin de l’année. Mais finalement, cet affrontement semble définitivement compromis. McGregor et Chandler se sont attaqués sur X après que ‘The Notorious’ ait critiqué l’ancien président américain, Donald Trump.

« Arrête… Si tu avais la moitié des co*illes de Donald Trump, tu aurais combattu le 29 juin » , a écrit Michael Chandler sur X après que Conor McGregor s’en soit pris à l’homme politique.

« Frère il ne sait même pas qui tu es. Il doit sûrement penser que tu es un petit mendiant fauché et lèche c*l » , a répondu l’Irlandais.

Par la suite, Michael Chandler a affirmé que le combat était annulé : « Je pense qu’il est temps que j’admette enfin que le combat est terminé. Il en est encore au stade 2 des 7 deuils liés à la fin de sa carrière. Je pensais qu’il serait plus proche de 5 à ce jour. Bonne chance @TheNotoriousMMA » , a conclu Michael Chandler.

Le dernier combat de Michael Chandler remonte au 12 novembre 2022, lors du co-main event de l’UFC 281. L’Américain a fait une guerre avec Dustin Poirier, et a été soumis au troisième round. Depuis, ‘Iron’ attend patiemment son combat avec la poule aux oeufs d’or de l’UFC, mais les choses s’éternisent. L’Irlandais lui, n’a pas combattu depuis qu’il s’est fracturé le tibia lors de son combat trilogique avec Dustin Poirier, le 10 juillet 2021.